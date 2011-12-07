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Водителей Казани, скрывающих номера машин, будут определять по RFID-меткам

В 2021 году подобных нарушений было в 1,5 раза больше, чем в предыдущем.

Водителей, скрывающих номера автомобилей на платных парковках Казани, будут определять по RFID-меткам. Об этом в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» рассказал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

RFID-метки находятся под лобовым стеклом. Это электронное устройство, позволяющее идентифицировать объекты — живых существ, неодушевленные предметы, транспортные средства, одежду и так далее. На сегодняшний день RFID-метки фиксируют все, на эту тему проводится научно-исследовательская работа, отметил Минниханов.

 «Даже если номер закрыт, метка есть под лобовым стеклом, и машину можно идентифицировать», — подчеркнул он. Однако для этого нужны политические решения на законодательном уровне. Поэтому правила нужно ужесточить, заключил Минниханов.

Всего, в  2021 году наблюдалось в 1,5 раза больше таких нарушений, чем годом ранее.

КВ
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