Водителей Казани, скрывающих номера машин, будут определять по RFID-меткам

Водителей, скрывающих номера автомобилей на платных парковках Казани, будут определять по RFID-меткам. Об этом в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» рассказал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

RFID-метки находятся под лобовым стеклом. Это электронное устройство, позволяющее идентифицировать объекты — живых существ, неодушевленные предметы, транспортные средства, одежду и так далее. На сегодняшний день RFID-метки фиксируют все, на эту тему проводится научно-исследовательская работа, отметил Минниханов.

«Даже если номер закрыт, метка есть под лобовым стеклом, и машину можно идентифицировать», — подчеркнул он. Однако для этого нужны политические решения на законодательном уровне. Поэтому правила нужно ужесточить, заключил Минниханов.

Всего, в 2021 году наблюдалось в 1,5 раза больше таких нарушений, чем годом ранее.