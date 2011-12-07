На 65-летии Альметьевска состоялся большой «Папа Фест»

В Альметьевске состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к 65-летию города, сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района. На площади возле ДК «Нефтьче» были организованы выставки, ярмарка народных умельцев, сельскохозяйственная ярмарка, квесты, состоялся праздничный концерт. Пришедшие приняли участие в мастер-классах по декупажу, изготовлению значков, росписи гипсовых фигурок, пластилиновой живописи, изготовлению игрушек-капитошек, оригами.Поздравляя альметьевцев с юбилеем города, Фарид Мухаметшин отметил, что Альметьевск входит в число лучших городов республики.