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На 65-летии Альметьевска состоялся большой «Папа Фест»

Альметьевцы учились приготовлению разнообразных блюд, резьбе по дереву, выжиганию, выпиливанию фигурок, созданию фруктовых букетов, рисованию и многому другому.
В Альметьевске состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к 65-летию города, сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района. На площади возле ДК «Нефтьче» были организованы выставки, ярмарка народных умельцев, сельскохозяйственная ярмарка, квесты, состоялся праздничный концерт. Пришедшие приняли участие в мастер-классах по декупажу, изготовлению значков, росписи гипсовых фигурок, пластилиновой живописи, изготовлению игрушек-капитошек, оригами.Поздравляя альметьевцев с юбилеем города, Фарид Мухаметшин отметил, что Альметьевск входит в число лучших городов республики.
КВ
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