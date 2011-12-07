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Национальная библиотека РТ посвятила «Ночь искусств» памяти Николая Караченцова

В отделе искусств Нацбиблиотеки Татарстана прошла «Ночь искусств», в ходе которой ее участники вспоминали недавно ушедшего из жизни актера Николая Караченцова.
Вспомнить творчество народного артиста пришли самые преданные его казанские поклонники. Все они говорили о том, что Караченцова мы никогда не забудем по таким культовым кинокартинам, как «Собака на сене», «Батальоны просят огня», «Приключения Электроника», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим.  Но главной ролью в его жизни стала роль графа Резанова в рок-опере современного композитора Алексея Рыбникова «Юнона и Авось», поставленная в московском театре Ленком. На вечере показали телеверсию оперы. Завершилась же «Ночь искусств»  показом документального фильма Сергея Мирошниченко «Юнона и Авось. Аллилуйя любви», где рассказывается об авторах и создателях первой в Советском Союзе рок-оперы, ставшей символом российской культуры 1980-х годов.  
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