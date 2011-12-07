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Обращение Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю Дня народного единства

Обращение Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по случаю Дня народного единства
Уважаемые татарстанцы!Сердечно поздравляю вас с государственным праздником Российской Федерации – Днем народного единства!Эта дата обращает нас к славным страницам отечественной истории четырехсотлетней давности. Капитуляция иностранных интервентов, которые захватили сердце нашей Родины - древний московский Кремль – положила начало достаточно сложному и длительному периоду окончательного преодоления Смутного времени.Благодаря мужеству, стойкости и решительности ополченцев Россия избежала национальной катастрофы. Значительную роль в этих событиях сыграли народы Поволжья - татары, чуваши, марийцы, удмурты – храбро сражавшиеся плечом к плечу  с русскими в рядах освободителей Москвы под началом Минина и Пожарского. В этот день мы отмечаем и знаменательную роль, которую сыграла в победе над врагом всенародная святыня – Казанская икона Божией Матери.Памятные события того времени еще больше укрепляют в общественном сознании необходимость крепкого государства и сплочения многонационального народа России.Не менее важно это в наши дни, когда против Российской Федерации ведется кампания необоснованных экономических санкций и беспрецедентное информационное давление. Впервые после окончания «холодной войны» реальные очертания приобретают военные угрозы.Недруги России вновь делают ставку на внесение раскола в наше общество, разделение людей по национальному и конфессиональному признакам.Но как не раз показывала история, внешние вызовы лишь сплачивают российский народ на основе вековых традиционных ценностей, патриотизма и готовности дать отпор любому агрессору. Россия возрождается как великая держава.Наша республика, неразрывно связана со всей страной общим прошлым, настоящим и будущим. Значительные достижения в сохранении богатого историко-культурного наследия, в экономике и социальной сфере позволяют татарстанцам смотреть в завтрашний день с оптимизмом и верой. Дорогие друзья! От всей души желаю вам мира, семейного счастья и личного благополучия. С праздником! С Днем народного единства!
КВ
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