В рамках проекта «О, мой гид!»  состоялась экскурсия «Назад в прошлое»

Впервые архив допустил посетителей не только в читальные залы, но и туда, куда имеют допуск даже не все сотрудники архива - в архивное хранилище и лабораторию по реставрации и сканированию старинных документов. Зарегистрироваться на экскурсию по зданию архива, расположенного на ул. 8 марта, 5а, можно было на портале туристического бренда «Visit Tatarstan». В туре приняли участие 35 человек - от самых маленьких детей до пенсионеров. Гульнара Закариевна и сотрудники архива поведали много интересного о том, как собираются и хранятся документы, почему в хранилище работают только в белых перчатках, как оцифровываются особо ценные документы, а также посетители узнали, с какими просьбами чаще всего обращаются в архивы. Подробности - в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».