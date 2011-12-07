Прирост COVID-19 за сутки составил 47 новых случаев заражения

Врачи Татарстана подтвердили заболевание коронавирусом еще у 47 человек.

По сообщению пресс-службы Минздрава РТ, в республике по состоянию на 4 ноября текущего года зарегистрировано 8 596 случаев COVID-19. 11 госпитализированы, 36 человек получают лечение на дому. Выздоровело за весь период 7 644 человек, 38 из них за минувшие сутки.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что на 2 ноября в республике зарегистрировали 112 случаев смерти от коронавируса.