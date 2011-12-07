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В Татарстане появится индустриальный парк «Тюлячи»

Проект реализуется по национальному проекту по поддержке МСП.

На официальном портале правовой информации появилось постановление о создании индустриального парка «Тюлячи». Соответствующий документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Известно, что проект реализуется по национальному проекту по поддержке МСП. На строительство трех индустриальных парков − «Саба», «Тюлячи» и промышленного парка на территории технополиса «Химград» в этом году выделили 791,7 млн рублей. 

Это позволило создать 354 рабочих места на новых промышленных объектах. К 2024 году количество их планируется увеличить до 1 145. 

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