В Татарстане появится индустриальный парк «Тюлячи»

На официальном портале правовой информации появилось постановление о создании индустриального парка «Тюлячи». Соответствующий документ подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Известно, что проект реализуется по национальному проекту по поддержке МСП. На строительство трех индустриальных парков − «Саба», «Тюлячи» и промышленного парка на территории технополиса «Химград» в этом году выделили 791,7 млн рублей.

Это позволило создать 354 рабочих места на новых промышленных объектах. К 2024 году количество их планируется увеличить до 1 145.