Владельцы конного двора нашли оленя, устроившего побег

В Высокогорском конном дворе сообщили о нахождке сбежавшего накануне оленя.

По информации ИА «Татар-информ», животное появилось месяц назад, его привезли для привлечения внимания посетителей. Как рассказали владельцы конного двора, ограждения для самки оленя не были проблемой, она могла их перепрыгнуть, что собственно и сделала.

Однако пропажу сотрудники комплекса обнаружили не сразу, а лишь на утро следующего дня. Позже в социальных сетях стали появляться фото очевидцев, которые заметили животное у местного ресторана. На поиски ушло полтора дня. Самка гуляла около кладбища. Сейчас ее привезли обратно.