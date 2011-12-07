Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Владельцы конного двора нашли оленя, устроившего побег

Животное заметили у ресторана на Высокой Горе.

В Высокогорском конном дворе сообщили о нахождке сбежавшего накануне оленя. 

По информации ИА «Татар-информ», животное появилось месяц назад, его привезли для привлечения внимания посетителей. Как рассказали владельцы конного двора, ограждения для самки оленя не были проблемой, она могла их перепрыгнуть, что собственно и сделала.

Однако пропажу сотрудники комплекса обнаружили не сразу, а лишь на утро следующего дня. Позже в социальных сетях стали появляться фото очевидцев, которые заметили животное у местного ресторана. На поиски ушло полтора дня. Самка гуляла около кладбища. Сейчас ее привезли обратно. 

КВ
Лента новостей