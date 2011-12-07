Яркаева: Население пытается приобрести лекарства впрок по совету соседа

Замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева рассказала о спросе татарстанцев на антибиотики, противовирусные препараты и препараты для лечения свертывающейся крови.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» она отметила, что сейчас в республике образовался ажиотаж на лекарства, которые применяются при коронавирусной инфекции. По ее мнению, «население пытается приобрести их впрок по совету соседа».

Яркаева подчеркнула, что какие-либо противовирусные антибиотики должен назначать только лечащий врач. Принимать лекарства без соответствующего назначения, по ее словам, строго запрещено. Это может привести к серьезным последствиям.