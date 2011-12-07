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Замглавы Минздрава РТ: Татарстан заключает контракты с производителями и поставщиками лекарств

Порядок по обеспечению пациентов в амбулаторных условиях уже разработан, сообщила Яркаева.

Замглавы Минздрава РТ Фарида Яркаева сообщила о поступлении препаратов для лечения от COVID-19 в республиканские аптеки.

По информации Яркаевой, сейчас Татарстан заключает контракты с производителями и поставщиками препаратов. А порядок по обеспечению пациентов в амбулаторных условиях уже разработан. Замминистра надеется, что лекарства для лечения коронавирусной инфекцией на дому пациенты смогут получить уже с середины ноября.

Также представитель республиканского здравоохранения рассказала поручении ФАС следить за ценами и не допустить роста цен на антибиотики и противовирусные.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как Яркаева рассказала о татарстанцах, пытающихся приобрести лекарства «впрок по совету соседа». Также она подчеркнула, что какие-либо противовирусные антибиотики должен назначать только лечащий врач. 

КВ
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