Александр Малов презентовал книгу «По маршрутам опаленной молодости»

В 1945 году Александр Малов брал Берлин и расписался на стене Рейхстага. И вот в октябре 2017 года при поддержке Союза журналистов РТ он осуществил свою давнюю мечту - вновь побывал на месте боев. В свои 92 года он взял Берлин второй раз! Результатом поездки стала эта книга.В презентации приняли участие заместитель председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова, ветераны журналистики, студенты журфака КФУ. Наша справкаАлександр Малов родился 2 октября 1926 года в д. Старые Курбаши Кайбицкого района. Воевал механиком-водителем американского бронетранспортера М-3 А1 в составе 57-го отдельного тяжело-танкового полка 3-й гвардейской танковой арсии генерала Рыбалко. Участвовал в боях за освобождение Украины, Польши, Германии, Чехолосвакии. Был ранен. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» Автор автобиографических книг «Юность моя опаленная», «В центре событий века», «По маршрутам опаленной молодости».