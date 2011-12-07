Более 2800 пожаров случилось в Татарстане с начала года

Подробностями о противопожарной деятельности поделился в ходе пресс-конференции заместитель начальника отдела дознания и административной практики Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Максим Аскаров.Наибольшее количество погибших в пожарах приходится на жилой сектор - около 80%. Самые распространенные причины возгораний - неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил эксплуатации печей и электрооборудования. Впрочем, зачастую эти обстоятельства являются лишь следствием употребления алкоголя. По словам Максима Аскарова, результаты экспертиз показали, что почти половина погибших в пожарах в момент трагедии были пьяны.Также Максим Аскаров подчеркнул, что нередко потенциальные трагедии предотвращают автономные пожарные извещатели, предупреждающие о возгорании. За последние два года таковые помогли избежать 15 пожаров, потенциально способных унести жизни 43 человек. При этом в республике действует благотворительная акция при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова, в рамках которой пожарные извещатели бесплатно устанавливаются в домах и квартирах семей, находящихся в социально опасном положении, на материальном обеспечении которых есть несовершеннолетние дети. Кроме того, акция распространяется на многодетные семьи с пятью и более детьми и ветеранов Великой Отечественной войны. В общей сложности на закупку и установку пожарных извещателей было выделено из республиканского бюджета 9,105 миллиона рублей. На сегодняшний день в Татарстане таковыми оснащены 8330 домохозяйств.