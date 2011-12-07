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Через Казань пройдет маршрут новой электрички

Электропоезд свяжет Свияжск и станцию Буа.
С 9 декабря будет запущен новый маршрут электропоезда «Свияжск-Буа». Пассажиры получат возможность совершить пересадку на поезд до Казани. При отправлении из Казани до Свияжска в 16:25 будет возможность пересадки на поезд до Буа в 17:50. Из Буа до Свияжска поезд отправится в 4:50 с пересадкой в Свияжске в 7:10, сообщает пресс-служба перевозчика.
КВ
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