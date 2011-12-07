Легко ли быть моделью?

Знакомьтесь: Марина - в прошлом модель двух казанских домов моды, блиставшая не только на подиумах нашей страны, но и за рубежом, 39 лет. Сейчас она работает в далекой от мира моды сфере, связанной с мебельным бизнесом. Регина - начинающая модель, ей 8 лет. Одиннадцатилетняя Полина в шестилетнем возрасте завоевала призовое место на конкурсе юных моделей, за ее плечами 5 лет учебы и упорного труда в театре моды.Марина:- Сначала нужно решить для себя, какого уровня хотите достичь, став моделью. Часто девушки приходят в школу моделей не ради профессии, а ради самой себя. Ведь здесь педагоги научат, как правильно ходить, чтобы спинка была ровной, а движения плавными, умению искусно наносить макияж, выбирать прическу, подходящую именно для вашего типа лица. Работа же в модельном агентстве позволит выйти на новый уровень только при условии, что вас заметят и пригласят сотрудничать. Если не будет поступать предложений, то вам попросту не на что будет жить. Поэтому получить высшее образование очень важно - это даст вам уверенность в завтрашнем дне. Для мирового же уровня мало быть красивой. Чтобы сотрудничать с известными домами моды, необходимо вписываться в стандарты 90 - 60 - 90. Хотя сейчас постепенно отходят от этих цифр.Помню, когда начала работать в агентстве, меня впервые пригласили на съемки, где я должна была рекламировать шубы. Поставили условие - похудеть. Это сейчас я понимаю, что карьера тогда для меня была превыше всего, даже собственного здоровья. Ведь для достижения поставленной цели мне пришлось практически полностью отказаться от еды. Казалось, каждая съеденная ложка ставит крест на моей карьере. Несколько раз я падала в голодный обморок. Мама плакала, умоляла опомниться, но я никого не хотела слушать: модельный бизнес затягивает. Окунувшись в него единожды, уже трудно остановиться. Увидеть себя на обложке глянцевого журнала или экране телевизора - непередаваемое чувство. Лишь рождение ребенка вернуло меня в нормальную жизнь. Выбрав семью, я ушла из модельного бизнеса. Признаться, ни разу не пожалела о таком решении. Бесконечные переезды из одного города в другой, кастинги, полные интриг, когда конкурентки намеренно прятали обувь или портили костюм, - все это, безусловно, выбивало из колеи. А фотосессии - вообще отдельный разговор. Приходилось по нескольку часов проводить в студии. И не важно: устала ты, болеешь или просто нет настроения. Раз пришла, будь добра работай и улыбайся на камеру. Ведь за это тебе платят, и зачастую немалые деньги. Не только наличие смазливого личика и модельных параметров является залогом успеха. Очень важно искренне любить то, чем занимаешься. Не нужно преследовать одну лишь цель - побольше заработать. Важно быть единственной, уникальной и интересной, в первую очередь для самой себя. И только тогда заказчик обратит на тебя внимание, выделит из толпы, где сотни таких же красивых и талантливых девушек. В отличие от Марины юные красавицы Полина и Регина в силу своего возраста не были столь красноречивы. По большей части общаться пришлось с их мамами. Ольга, мама восьмилетней Регины, пожаловалась на то, что очень трудно подобрать бальное платье на дочку в связи с ее высоким ростом. Например, для того чтобы принять участие в недавнем солидном конкурсе, пришлось купить платье за 4 тысячи рублей. Однако на этом расходы не закончились. Три тысячи рублей были дополнительно взяты из семейного бюджета на покупку украшений, пришлось делать наряд длиннее. Прическа тоже обходится недешево: обычный поход к парикмахеру может стоить 500 - 700 рублей. Это не считая затрат на покупку заколок, лент, лака, блесток и геля для волос. Одиннадцатилетняя Полина в свою очередь поведала, что категорически не планирует связывать свою жизнь с модельным бизнесом. И это несмотря на то, что когда-то заняла первое место в конкурсе. Девочке нравится посещать школу моделей, где занятия проходят всего раз в неделю. По воскресеньям в течение четырех часов маленьким красавицам преподают правила хорошего тона, рассказывают, как сервировать стол, обучают хореографии и пластике. Благодаря занятиям девочки знакомы с тонкостями нанесения макияжа. Их учат правильно вести себя перед камерой при фотосессии, какую позу выбрать, в какой момент улыбаться или, наоборот, изображать грусть. Одним словом, девочки постепенно превращаются в настоящую леди. Кстати, родителям такое детское увлечение ежемесячно обходится в сумму от 2 тысяч рублей. Это если не брать во внимание транспортные расходы, покупку нарядов для дефиле, траты на прическу и макияж перед конкурсами. Ну а нужно ли все это ребенку, каждый родитель решает сам.