Маршрут «Москва - Казань» вошел в топ ж/д направлений в новогодние праздники

«Тройка самых популярных маршрутов на поезде за год не изменилась. Это путешествия из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород», — говорится в сообщении. Средний чек по России за год существенно не изменился (с 2 тыс. 518 рублей до 2 тыс. 618 рублей). Билеты на поезд за границу прибавили в цене 8% (средний чек вырос с 4 тыс. 520 рублей до 4 тыс. 883 рублей).