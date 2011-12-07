Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Маршрут «Москва - Казань» вошел в топ ж/д направлений в новогодние праздники

Средние цены по всем направлениям по России выросли на 4%, а за границу — на 8%, отмечается в сообщении пресс-службы одного из сервисов путешествий.
«Тройка самых популярных маршрутов на поезде за год не изменилась. Это путешествия из Москвы в Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород», — говорится в сообщении. Средний чек по России за год существенно не изменился (с 2 тыс. 518 рублей до 2 тыс. 618 рублей). Билеты на поезд за границу прибавили в цене 8% (средний чек вырос с 4 тыс. 520 рублей до 4 тыс. 883 рублей).
КВ
Лента новостей