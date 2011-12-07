Объявлены имена аэропортов «Казань» и «Бегишево»

В прямом эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» состоялось подведение итогов проекта «Великие имена России». Более 5 млн человек отдали свои голоса за кандидатов, чьими именами они бы хотели назвать аэропорты.На территории Татарстана два аэропорта участвовали в этом проекте – «Казань» и «Бегишево». В шорт-лист по республике вошли семь имен.Воздушной гавани столицы РТ предлагалось присвоить имена Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая или Андрея Туполева. Согласно сайту проекта, лидером голосования стал Тукай. В общей сложности проголосовали свыше 123 тыс. человек.Аэропорту же «Бегишево» могли быть присвоены имена Николая Лемаева, Дмитрия Менделеева, Салиха Сайдашева и Ивана Шишкина. В этом случае лидером голосования стал Лемаев – один из основателей Нижнекамска и создателей местной химической промышленности. Участниками голосования стали более 65 тыс. человек.