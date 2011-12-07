Среди городов-миллионников Казань сохраняет лидерство по рождаемости

На аппаратном совещании в мэрии подвели итоги социально-экономического развития Казани за 9 месяцев 2018 года.В 2018 году в столице РТ средний размер заработной платы составил 43,2 тысячи рублей. Статистика показывает, что больше других получают казанские энергетики, газовики и финансисты. Работники, занятые в сфере производства и распределения электроэнергии, газа, воды, в среднем получают почти 57 тысяч рублей, занятые финансовой деятельностью - более 54 тысяч рублей. Средняя заработная плата в области здравоохранения составила чуть более 39 тысяч, в образовании - свыше 32 тысяч рублей.В 2018 году перед работниками 16 казанских предприятий была погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 103 млн рублей.На совещании было отмечено, что прошедший чемпионат мира по футболу положительно сказался на доходах казанских ресторанов и кафе. За 9 месяцев года оборот розничной торговли в столице Татарстана вырос на 7,4% и составил свыше 380 млрд рублей. Рост в сфере общественного питания составил 9,3%.По сравнению с прошлым годом за 9 месяцев 2018 года в Казани индекс промышленного производства увеличился на 6,4% и составил 106,4%. В экономику города привлечено свыше 106 млрд рублей. Наибольший рост производства показали производители пищевых продуктов - 54,7%, машиностроительные предприятия - 25,8%, предприятия по производству бумаги и бумажных изделий - 18,2%. В рейтинге городов-миллионников столица Татарстана заняла второе место по объему инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям, уступив первое место Екатеринбургу. С начала 2018 года в экономику города привлечено свыше 106 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Это на 2,9% больше, чем в прошлом году. 54,5% инвестиций вложено в строительство, 44% - в операции с имуществом.За 9 месяцев 2018 года в Казани родились почти 16 тысяч малышей. Этот показатель ниже на 3,5% данных 2017 года. Причину снижения рождаемости специалисты связывают с уменьшением числа женщин детородного возраста. За тот же период 2018 года количество умерших жителей столицы РТ увеличилось на 0,2%. Несмотря на эти данные, Казань среди городов-миллионников сохранила за собой лидирующие позиции по числу родившихся в расчете на 1 тысячу жителей с показателем 14,3. Второе место у Екатеринбурга (12,6), третье у Новосибирска (11,9).