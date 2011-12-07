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В Челнах будет построен новый корпус медколледжа

Начало строительства запланировано на первый квартал 2020 года.
В рамках подготовки к празднованию 50-летию начала строительства «КАМАЗа» в Набережных Челнах возведут новый корпус медицинского колледжа, пишут «Челнинские известия». Здание будет построено в поселке Орловка, на территории действующего образовательного учреждения. Начало строительства запланировано на первый квартал 2020 года. Площадь нового корпуса составит 5 тыс. кв. метров.
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