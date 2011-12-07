В Казани прошла церемония награждения лауреатов республиканской премии «Герои нашего времени»

Премия вручается с 2016 года. Первыми ее лауреатами были 12 человек. Лауреатам премии в этом году вручили нагрудный знак, фигуру звезды героя и памятные подарки. В фойе центра «Московский» организована фотовыставка, на которой представлены обладатели премии и рассказы об их подвигах. В дальнейшем импровизированная аллея героев будет перемещаться по всем уголкам Татарстана.