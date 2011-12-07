В КФУ открыли памятный бюст великого Толстого

Как известно, в связи со 190-летним юбилеем великого писателя 2018 год в Татарстане был объявлен Годом Льва Толстого. А открытие бюста состоялось в рамках церемонии закрытия Года Толстого. С торжественной речью выступил ректор КФУ Ильшат Гафуров. Он отметил особую связь писателя с Казанью и университетом. Толстой проучился год на отделении восточной словесности и два года на юридическом факультете Императорского Казанского университета, после чего оставил учебу. Но писатель посещал Казань еще трижды: в 1851 году проездом на Кавказ, потом в 1862 и 1876 годах. В КФУ нынешний год также был объявлен Годом Льва Толстого. Бронзовый бюст писателя установлен благодаря проекту «Аллея российской славы» под руководством скульптора Михаила Сердюкова. В рамках проекта изготовлено более 150 бюстов граждан, прославивших Россию. Они бесплатно устанавливаются в учебных заведениях, войсковых частях. Автор идеи бронзового бюста - скульптор Салават Щербаков.Среди почетных гостей мероприятия были праправнук писателя, советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, министр культуры РТ Ирада Аюпова, директор музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая, а также ведущие деятели культуры и ученые - исследователи творчества писателя из России и зарубежных стран. После открытия памятника всем желающим было предложено возложить к пьедесталу цветы, затем в Императорском зале университета состоялась церемония закрытия Года Льва Толстого в КФУ и РТ.