Финалисты шоу «Яңа йолдыз» споют с мэтрами татарской эстрады

— Благодаря проекту формируется музыкальный вкус татарстанской молодежи, — рассказала директор по развитию и инновациям ООО «Барс-Рекордс» Дина Гараева. — Подрастающее поколение учится толерантности, ответственности и трудолюбию. Развлекательная составляющая здесь не главное. В первую очередь речь идет о воспитании.

Конкурс проводился в три этапа. Заявки на участие принимались из всех регионов России. Проявить себя мог любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Всего оргкомитет получил более 300 заявок, в том числе из Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Ульяновской и Нижегородской областей. Также поступили работы из Казахстана и Узбекистана. Ознакомившись с присланными видео и самопрезентациями, жюри пригласило на очный кастинг 50 молодых дарований. А до финала проекта дошли всего 12 артистов.

В течение двух месяцев талантливые ребята занимались с преподавателями по актерскому мастерству и вокалу. Помимо прочего, финалистам читали лекции по психологии. Групповые и индивидуальные формы обучения постоянно чередовались. В результате артисты стали единой и сбалансированной командой, в которой каждый — яркая индивидуальность.

Стоит отметить, что с участниками «Яңа йолдыз» работала продюсер известного реалити-шоу «Фабрика звезд» Лина Арифулина. Но в отличие от проекта начала 2000-х годов «Яңа йолдыз» имеет приоритетную цель — развитие татарского языка и культуры.

— Профессиональный артист — это труд, сложный и каждодневный, — подчеркнула Гараева. — Не просто красивая картинка, но и постоянное совершенствование имеющихся навыков, развитие, верность профессии. Нужно уметь дарить себя зрителю, причем делать это искренне, во время каждого выхода на сцену. Хорошего исполнителя отличает любовь к своему народу и родному языку. Такой человек обладает широким кругозором и даром эмпатии.

13 декабря все финалисты споют дуэтом со звездами татарской эстрады на сцене Казанской филармонии. Среди приглашенных знаменитостей — Эльмира Калимуллина, Айдар Галимов, Анвар Нургалиев и многие другие. Концерт станет решающим этапом в судьбе «лучшей дюжины». По итогам выступлений жюри составит общий рейтинг конкурсантов. Три участника с наивысшими баллами станут суперфиналистами шоу «Яңа йолдыз». Но только один из них будет признан победителем и выступит на фестивале «Татар жыры — 2021». Также счастливчик заключит контракт с продюсерским центром «Барс-Рекордс» и получит официальный статус «Новая звезда татарской эстрады».