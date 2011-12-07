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Из-за признаков ОРВИ в Татарстане на разобщении находятся 19 классов

Продлевать зимние каникулы школьникам по-прежнему не собираются.

Пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева сообщила, что на разобщении из-за признаков ОРВИ в республике находятся 19 классов.

Полностью закрытых на карантин школ сейчас нет, рассказала она на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Замалиева отметила, что ситуация в школах стабильная и контролируемая, учащиеся посещают школы в очном режиме. Поэтому и актуальности в вопросе о продлении зимних каникул нет.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин заявил, что продления школьных зимних каникул из-за пандемии COVID-19 не будет. Больше времени оставляется на весенние каникулы, «к этому периоду дети и учителя уже уставшие.

КВ
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