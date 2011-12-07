КАМАЗ может назвать один из своих новых грузовиков в честь звезды российского шоу-бизнеса

ПАО «КАМАЗ» отреагировал на выступление российского комика и предложил назвать одну из новых моделей техники в его честь.

В комедийной программе Павел Воля восхитился «КАМАЗом», назвав его «Бентли» для дальнобойщиков. Артист рассказал о количестве мониторов и уровне комфорта грузовика, при этом нелестно отозвался о его наименовании.

Этот номер увидели и руководители челнинской компании. Так, в ее официальной группе в социальных сетях глава департамента по информационной политике Олег Афанасьев написал, что благодарен за столь пристальное внимание к продукции и вполне справедливую критику, которую обязательно учтут в своей работе.

Затем в группе провели опрос, где половина участников проголосовала за то, чтобы технику переименовали в «КАМАЗ-54901 ВОЛЯ».