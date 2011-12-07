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Миндортранс РТ: На трассе М12 шумозащитные экраны будут не хуже, чем на трассе «Нева»

Татарстанцам показали эффективность работы шумозащитных экранов.

Шумозащитные экраны на трассе М12 шумозащитные экраны будут не хуже, чем на трассе «Нева» сообщил ИА «Татар-информ» замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«Технические решения при строительстве М12 будут однозначно не хуже, чем на автодороге „Нева“, потому что нормативная база едина для всех магистралей первой категории», — цитирует Чукина агентство.

На татарстанском участке трассы будут установлены шумозащитные экраны разных видов. Тип будет зависеть от условий, а которых проходит автодорога и от результатов замеров шума, уточнил замминистра.

«Технические решения могут быть разными, это и шумоотражающие, и шумопоглощающие экраны, есть разные варианты их исполнения — из металла, пластика», — сказал он.

Напомним, на территории Татарстана будет проходить 142 км трассы М12 Москва — Казань. Общая протяженность трассы составит 729 км.

КВ
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