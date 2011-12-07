Миндортранс РТ: На трассе М12 шумозащитные экраны будут не хуже, чем на трассе «Нева»

Шумозащитные экраны на трассе М12 шумозащитные экраны будут не хуже, чем на трассе «Нева» сообщил ИА «Татар-информ» замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

«Технические решения при строительстве М12 будут однозначно не хуже, чем на автодороге „Нева“, потому что нормативная база едина для всех магистралей первой категории», — цитирует Чукина агентство.

На татарстанском участке трассы будут установлены шумозащитные экраны разных видов. Тип будет зависеть от условий, а которых проходит автодорога и от результатов замеров шума, уточнил замминистра.

«Технические решения могут быть разными, это и шумоотражающие, и шумопоглощающие экраны, есть разные варианты их исполнения — из металла, пластика», — сказал он.

Напомним, на территории Татарстана будет проходить 142 км трассы М12 Москва — Казань. Общая протяженность трассы составит 729 км.