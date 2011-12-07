Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Предприниматели Татарстана переходят на сторону самозанятых

Резкого снижения пока не наблюдается.

Гендиректор Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов сообщил, что предприниматели Татарстана переходят на сторону самозанятых.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он рассказал, что сейчас в республике «идет рост самозанятых, которые применили специальный режим». При этом пополнили их ряды некая группа частных предпринимателей. Резкого снижения пока не наблюдается.

Салихов подчеркнул, что федеральные и республиканские власти приложили максимальные усилия, чтобы поддержать предпринимателей в сложный период пандемии коронавируса.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что пополнение оборотных средств является самой частой целью взятия микрозаймов в Татарстане. Максимальная сумма микрозайма не превышает 5 млн рублей.

КВ
Лента новостей