Гендиректор Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов сообщил, что предприниматели Татарстана переходят на сторону самозанятых.

На пресс-конференции в ИА «Татар-информ» он рассказал, что сейчас в республике «идет рост самозанятых, которые применили специальный режим». При этом пополнили их ряды некая группа частных предпринимателей. Резкого снижения пока не наблюдается.

Салихов подчеркнул, что федеральные и республиканские власти приложили максимальные усилия, чтобы поддержать предпринимателей в сложный период пандемии коронавируса.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что пополнение оборотных средств является самой частой целью взятия микрозаймов в Татарстане. Максимальная сумма микрозайма не превышает 5 млн рублей.