Татарстанцам показали эффект от шумозащитных экранов

Татарстанцам провели экскурсию на автомагистрали Москва — Санкт-Петербург «Нева», в ходе которой продемонстрировали эффект от шумозащитных экранов, сообщает ИА «Татар-информ».

Измерение шума на скоростной автомагистрали проводилось в Подмосковье у деревни Бухарово. Расстояние от обочины до домов здесь составляет 200 м. В течение девяти минут специалист «Автодор Инженеринг» измерял шум и пиковое показание звука составило 87 децибелов.

Аналогичные измерения были проведены в заглублении обочины за шумозащитным экраном и на бруствере (около 10 м от обочины). В обоих случаях показания не превышали 60 децибелов.

«Звукопоглощающие панели сегодня устанавливаются практически на всех трассах, которые строит госкомпания „Автодор“, поскольку они более эффективны. Эти конструкции рассчитаны на снижение шумовой нагрузки на 35 децибел», — пояснил замгендиректора фирмы, производящей шумозащитные экраны «ОЗМК».

Измерение шума должны были провести и в самой деревне Бухарово, но собаки в деревне и шум от Центральной кольцевой дороги Москвы, где не установлены экраны, помешали произвести объективное исследование.

Татарстанцы остались довольны принципом работы экранов.

« Мы понимаем, что они не могут снизить уровень шума до нуля, но реальное снижение на 20 децибелов — это значительный показатель», — отметил житель поселка Тургай Рустем Матурин.

Напомним, строительство автомагистрали Москва — Казань М12 планируют завершить к 2024 году. Предполагается, что она пройдет через пять районов РТ. Общая протяженность трассы составит 729 км, 142 км из которых пройдут по территории республики.