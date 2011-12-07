В Елабуге детям с инвалидностью вручили сертификаты, игрушки, лекарства и денежную помощь

В Елабуге в рамках марафона добрых дел вручили сертификаты, игрушки, лекарства и денежную помощь. Об этом сообщает газета «Новая Кама».

Мероприятие состоялось в местном Доме культуры. Там с номерами выступили члены Елабужского общества инвалидов, представители «Планеты добра», учащиеся школы глухонемых и студенты Елабужского колледжа культуры и искусств.

Меж выступлений глава муниципалитета Рустем Нуриев подчеркнул, что отсутствие каких-либо физических возможностей не отражается на душевных качествах, после чего рассказал о своей тете, которая также относилась к числу людей с ограниченными возможностями здоровья.

Затем Нуриев вручил телефон и лекарство отцу 12-летнего елабужанина Виталия Аймурзина. Также к нему присоединилась заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова и подарила планшет Айгуль Ахтямзяновой, которая страдает пороком сердца.