Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Елабуге детям с инвалидностью вручили сертификаты, игрушки, лекарства и денежную помощь

Мероприятие состоялось в местном Доме культуры в рамках марафона добрых дел.

В Елабуге в рамках марафона добрых дел вручили сертификаты, игрушки, лекарства и денежную помощь. Об этом сообщает газета «Новая Кама».

Мероприятие состоялось в местном Доме культуры. Там с номерами выступили члены Елабужского общества инвалидов, представители «Планеты добра», учащиеся школы глухонемых и студенты Елабужского колледжа культуры и искусств.

Меж выступлений глава муниципалитета Рустем Нуриев подчеркнул, что отсутствие каких-либо физических возможностей не отражается на душевных качествах, после чего рассказал о своей тете, которая также относилась к числу людей с ограниченными возможностями здоровья.

Затем Нуриев вручил телефон и лекарство отцу 12-летнего елабужанина Виталия Аймурзина. Также к нему присоединилась заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова и подарила планшет Айгуль Ахтямзяновой, которая страдает пороком сердца.

КВ
Лента новостей