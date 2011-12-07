Врач РТ о бесконтрольном применении антибиотиков: Микробы не дремлют, они вырабатывают механизмы антибиотикорезистентности

Доцент кафедры госпитальной педиатрии КГМУ Раушан Мамлеев заявил, что прием антибиотиков без назначения врача ведет к снижению эффективности современных препаратов.

Врач-клинический фармаколог ДРКБ подчеркнул, что «микробы не дремлют, они вырабатывают механизмы антибиотикорезистентности», а потому становятся устойчивее ко многим препаратам.

В случае самолечения у детей, чьи родители закупились лекарствами в аптеке, может появится целый букет побочных эффектов – аллергии, диареи, повреждения внутренних органов. Об одном из подобных случаев рассказал Мамлеев.

По его словам, однажды в его практике была реальная история, когда обеспокоенная мать превысила дозу лекарства в десять раз, после чего ее малыш попал в реанимацию и заболел гепатитом.