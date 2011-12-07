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В Набережных Челнах в жилом доме загорелся мусоропровод

Пожар случился вчера вечером в одном из домов Нового города.
В Набережных Челнах в жилом доме загорелся мусоропровод, сообщили «Челнинские известия». Пожар случился вчера вечером в одном из домов Нового города. Возгорание площадью три квадратных метра оперативно потушили прибывшие сотрудники МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.
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