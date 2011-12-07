Есть ли альтернатива песко-соляной смеси под ногами горожан?

ОТКЛИК 1. Только у нас и используют эту дешевую песко-соляную смесь. В цивилизованных странах, таких как Финляндия, Норвегия, Германия, Дания, Нидерланды, Швеция, Канада и США, используют безопасные реагенты и гранитную крошку. Когда уже до наших дойдет, что не надо экономить на реагентах! Солью портится наша обувь, а также шины велосипедов и машин, страдают по весне газоны, куда сваливают эту вредную снежную кашу!ОТКЛИК 2. Реагенты гораздо страшнее соли: они очень едкие. Это серьезная проблема для астматиков - не надо нам реагентов. Да и обувь они «убивают» сильнее, чем соль.Чтобы разобраться в проблеме, мы обратились к нашему постоянному эксперту по строительству и ремонту дорог Ринату Губаеву:- Действительно, безопасных реагентов не существует. Только соединения хлора имеют возможность плавить лед. А если и есть сравнительно безопасные, то это дорогие минеральные удобрения. Но найдутся ли желающие использовать его в качестве противогололедного материала? Да, в Финляндии, Швеции и Норвегии используется гранитная крошка, которая производится из гранита, залегающего в недрах этих стран. Но для нашего региона этот недешевый материал завозится для дорожных и общестроительных работ. Поэтому у нас только рассолы могут обеспечить надежную и безопасную борьбу с гололедом. Правда, и они имеют ограничения в использовании при температуре ниже минус 12 градусов. При более низкой температуре противогололедные реагенты теряют свою эффективность. Есть возможность увеличить содержание соли в рассолах и тем самым поднять его плавкость, но для этого необходимо проводить исследовательские работы. Сейчас город использует не очень дешевый реагент, произведенный в Перми и закупленный на аукционных торгах. Но я как дорожный специалист считаю его неэффективным и предлагаю как альтернативу природные и искусственные рассолы в качестве средства для борьбы с зимней скользкостью на дорогах. Во-первых, они дешевле. Во-вторых, главная особенность применения концентрированных растворов (рассолов) хлорида натрия - их мгновенное взаимодействие с образовавшейся наледью.Обработка проезжей части рассолами не требует специальной техники. Достаточно существующих дорожных машин с емкостями для воды. В-третьих, рассолы позволяют улучшить санитарно-экологическую обстановку в городе. Главное - применение рассолов в качестве противогололедных материалов поможет сделать Казань городом, безопасным для транспорта и комфортным для проживания жителей.