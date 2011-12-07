Казань вошла в Топ-10 российских городов, где лучше всего чистят придомовые территории

В опросе участвовало 3778 человек, которые ответили на вопросы, посвященные уборке снега во дворах, на парковках и автомобильных дорогах. Выяснилось, что хуже всего, по оценкам жителей, дороги убирают в Орле, Ярославле и Саратове. Лучше всего чистят дворы и дороги в сибирских городах: Сургуте, Тюмени и Перми. Столица Татарстана разместилась на 6-й строчке. Примечательно, что в десятку не вошли Москва и Санкт-Петербург.