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Казань вошла в Топ-10 российских городов, где лучше всего чистят придомовые территории

Опрос о качестве работы коммунальных служб зимой провел портал недвижимости Domofond.ru.
В опросе участвовало 3778 человек, которые ответили на вопросы, посвященные уборке снега во дворах, на парковках и автомобильных дорогах. Выяснилось, что хуже всего, по оценкам жителей, дороги убирают в Орле, Ярославле и Саратове. Лучше всего чистят дворы и дороги в сибирских городах: Сургуте, Тюмени и Перми. Столица Татарстана разместилась на 6-й строчке. Примечательно, что в десятку не вошли Москва и Санкт-Петербург.
КВ
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