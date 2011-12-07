Минсвязи РФ: Регионы готовы к первой волне перехода на цифровое телевещание

Семь регионов России первой волны отключения аналогового вещания находятся в высокой степени готовности. Так, 11 февраля будут выключены аналоговые передатчики в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне. Об этом сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети.«Мы со всеми семью регионами находимся на постоянной связи... Мы можем твердо сказать, что на сегодняшний день ни один из семи регионов первой очереди, которые отключаются 11 февраля, не вызывает у нас ни малейшего беспокойства», — цитирует пресс-служба замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина.Пилотный проект отключения аналогового вещания успешно реализован в Тверской области, напомнил он. Опыт региона был внимательно изучен. Особое внимание власти обратили на цены на цифровые приставки, подчеркнул замминистра. В рамках реализации федеральной целевой программы по всей стране было построено более 5 тыс. объектов, что стало самым крупномасштабным проектом наземного эфирного цифрового телевидения в мире, заявил гендиректор РТРС Андрей Романченко.Он добавил, что после 11 февраля в регионах первой волны продолжат работать региональные телерадиокомпании, которые вещают в аналоге.В Татарстане аналоговое вещание будет отключено с 3 июня.