Минтимер Шаймиев: Это были годы открытий, озарений, которые назвал бы процессом познания самих себя

Гостями праздника стали министр культуры России Владимир Мединский, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посол по особым поручениям МИД России Григорий Орджоникидзе, заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович, благотворители и другие высокие гости. - Проект возрождения Свияжска и Болгара позволил в десятки раз нарастить поток туристов в мусульманскую и православную святыни. В 2018 году их было более миллиона. Я уверен, что эти цифры стартовые. Свияжск и Болгар действительно стали мировыми брендами. Исторический проект завершен. С этим всех нас можно поздравить. Но замечательная команда, которую вы создали, теперь нуждается в каком-то новом проекте, - отметил в своем выступлении министр культуры России Владимир Мединский. - Сегодня знаковое событие - мы подводим итоги девятилетней работы по восстановлению Свияжска и Болгара. Девять лет назад все это казалось сложным и далеким. Тем не менее Минтимер Шарипович Шаймиев сумел сплотить команду, убедить всех, что все получится, подключить к этой работе крупные предприятия, бизнес, население. И самое главное, что этот проект поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин, и мы получали федеральную поддержку, - рассказал ПрезидентТатарстана Рустам Минниханов. - Была проведена огромная кропотливая работа. То что сделано - бесценно. Мы стали узнаваемы в мире. Это мировое признание. Но на этом история не заканчивается. У Минтимера Шариповича есть перспективный план - создать современный образовательный центр, объединяющий детский сад и школу, где обучение будет вестись минимум на трех языках - татарском, русском и английском. Это уникальный проект. Мы хотим его сделать «пилотом», чтобы в дальнейшем наши наработки можно было бы использовать в других регионах России. - Это был интересный и созидательный опыт, годы открытий, озарений, которые назвал бы процессом познания самих себя. Это время духовного возрождения всего нашего общества. И неудивительно, что чем больше мы работали, тем больше хотелось сделать. За девять лет реализации проекта удалось не только восстановить исторические памятники, архитектурные ансамбли, построить новые значимые строения, создать современную инфраструктуру, благоустроить территории Болгара и Свияжска.Главное - во многом удалось воссоздать духовный образ, веру, традиции и культуру наших предков, - подчеркнул в своем выступлении Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан - фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев. - От всего сердца благодарим всех инвесторов - крупные предприятия и организации, малые компании, благотворителей, жителей республики вне зависимости от возраста, веры и национальности, которые возрождали Болгар и Свияжск. В многотомную республиканскую Книгу благотворителей внесены имена 61703 благотворителей. Хочу поблагодарить всех за добрые дела. Все делалось от души и для души.Проект, длившийся почти 10 лет, завершен. Но, как отметил Минтимер Шаймиев, это не конец. Фонд «Возрождение» начинает новый уникальный проект - образовательный. Совместно с Министерством просвещения РФ и Министерством образования и науки РТ планируется строительство и создание общеобразовательного комплекса, состоящего из многопрофильной школы, детского сада, интерната, загородного детского лагеря. Там дети будут получать академические знания, трехъязычную подготовку - на русском, татарском и английском языках. Задача новой школы - формировать разностороннюю личность с общечеловеческими ценностями, толерантной жизненной философией и гуманистическими установками.- ЮНЕСКО провозгласила четыре принципа образования в XXI веке: учиться, чтобы знать; учиться, чтобы уметь; учиться, чтобы жить; учиться жить вместе. Прекрасные принципы! - продолжил Минтимер Шаймиев. - Базовой школой проекта могла бы стать трехъязычная школа №165 Казани. Ее директор - обладатель диплома всероссийского конкурса «Директор школы - 2016» Айдар Ильдарович Шамсутдинов. Ему 43 года, он знает шесть иностранных языков. Порядка 80 процентов учеников этой школы знают три языка. Принято решение в этом году сделать пристрой к данной школе. В первом комплексе будут обучаться около 2 тысяч 400 детей. У нас есть предложение: первую новую школу можно было бы назвать «Адымнар» («Шаги») - к знаниям и согласию». По-моему, прекрасное название: шаг за шагом идти к знанию и согласию.