Муниципальную технику переводят на газомоторное топливо

Итогам развития рынка газомоторного топлива в Татарстане за 2018 год была посвящена пресс-конференция в ИА «Татар-информ». Спикерами выступили заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Алексей Савельчев, руководитель ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ» Равиль Сиразеев и директор филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в Казани Булат Газизуллин.На сегодняшний день правительство Татарстана реализует программы по субсидированию переоборудования транспортных средств на газомоторное топливо. - Программа является самой результативной в РФ по количеству техники, переведенной на газ, а также по закупленной на газе. Сегодня РТ по переоборудованию занимает первое место, - отмечает Алексей Савельчев.Федеральную программу готовит Министерство энергетики РФ. В ее рамках планируется выделение 147 млн рублей на ближайшие 6 лет. Эти деньги будут направлены как на компенсацию затрат на строительство инфраструктуры, так и на компенсацию затрат по переоборудованию техники. С 2016 по 2018 год на реализацию программы было направлено 75 млн рублей. На субсидии в 2018 году направлено 29 млн 330 тыс. рублей. - С реализацией федеральной программы мы добьемся больших успехов, - отметил Равиль Сиразеев.В Татарстане действуют 12 пунктов переоборудования транспортных средств. Из них шесть находятся в Казани, три в Набережных Челнах, по одному в Нижнекамске, Бугульме и Лениногорске. Активно внедряется практика выездных пунктов переоборудования.Экономистами было отмечено, что метан - самый чистый и безопасный вид топлива. Его невозможно подделать. Он доставляется в том же виде, что и добывается. А главное, дешевле. Перешедшие на газ предприниматели имеют дополнительные источники формирования прибыли.- Мы планируем стать регионом-лидером по реализации газомоторного топлива, - отметил Булат Газизуллин. По его словам, рост цен на газомоторное топливо является наименьшим по сравнению с другими видами топлива. За прошлый год оно подорожало всего на 2,5 рубля. Природный газ в среднем дает при использовании автомобиля 50-процентную экономию по сравнению с дизельным топливом. Обсуждалось повышение цены на газ с 1 января, но было принято решение оставить ее на прежнем уровне - в среднем 16 рублей за кубометр. И в ближайшее время подорожания природного газа не предвидится, заверил Булат Газизуллин.