Рабочие профессии - для 70% вакансий

На протяжении последних 10 лет в Татарстане ведется программная работа по популяризации инженерных специальностей и рабочих профессий. За это время прием в государственные вузы на обучение техническим специальностям вырос на треть, тогда как по юридическим и экономическим направлениям практически не изменился.Особое место в процессе популяризации рабочих профессий отводится профориентационной работе. По словам министра труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмиры Зариповой, в 2019 году на реализацию профориентационных проектов заложено более 6 млн рублей, а в предыдущие годы объем финансирования составлял около 2 миллионов. В 2014 - 2018 годах центрами занятости населения были реализованы 88 таких проектов в 32 муниципальных образованиях Татарстана. Охвачено было около сотни тысяч школьников республики.Ярким примером сотрудничества с предприятиями по реализации профориентационных проектов является форум «PROF-движение». Он проводится совместно с челнинским автогигантом. За несколько лет в нем приняли участие более 1000 ребят из субъектов РФ и ряда стран ближнего зарубежья. Другим примером Эльмира Зарипова назвала проект «Агрокласс», который проводится совместно с минсельхозом республики и Аграрным молодежным объединением РТ. В рамках «Агрокласса» 12 тысяч ребят посетили сельхозпредприятия и ознакомились с профессиями аграрной сферы.В ОЭЗ «Алабуга» реализуется проект «Профориентационный кинотеатр «Ориентир». Школьникам и их родителям демонстрируют видеоролики о профессиях, проводят экскурсии по профильным маршрутам в профессиональные образовательные организации и на предприятия.- Мы не можем отрицать роль семьи при выборе будущей траектории для ребенка, - заметила Эльмира Зарипова. В 2019 году будет запущен еще один проект совместно с пригородной пассажирской компанией «Содружество» по бесплатной доставке ребят на заинтересованные предприятия. Он охватит города и районы республики с пригородным железнодорожным сообщением.- Из Казани мы планируем привезти ребят на экскурсии в Зеленодольск, на завод имени Горького и на завод имени Серго. Будут приглашаться учащиеся из Зеленодольска, Буинска, Высокой Горы, Арского, Кукморского, Сабинского, Балтасинского, Кайбицкого, Атнинского районов. У нас уже разработан маршрут, какие предприятия вдоль железнодорожной ветки они посетят, чтобы расширить географию возможного устройства на работу, - сообщила министр.На сегодняшний день в Татарстане числятся 38 тысяч заявленных вакансий в центрах занятости населения. При этом 26,3 тысячи (это почти 70%) - для замещения рабочих профессий. Среди них в 30,5% случаев требуются квалифицированные рабочие в сфере промышленности, строительства и транспорта, в 16,8% - операторы производственных установок и машин, сборщики, водители, в 13,9% - работники сферы обслуживания и торговли, и лишь в 10,3% - специалисты высшего уровня квалификации в области науки и техники, здравоохранения. Заработная плата для этих 38 тысяч вакансий, по словам Эльмиры Зариповой, варьируется от 11200 до 82000 рублей в месяц (максимальный доход получит монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности).Министр напомнила, что дефицит кадров наблюдается в сельских районах в таких сферах, как здравоохранение, образование, строительство. И такая ситуация сложилась практически во всех муниципальных районах Татарстана, хотя для молодых специалистов в сельской местности предусмотрены различные меры поддержки, в том числе компенсационные выплаты и льготы.Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ совместно с предприятиями и субъектами бизнеса регулярно составляет прогноз потребности в сотрудниках на ближайшие 7 лет. По словам спикера, это 85 тысяч специалистов. Среди них более 30 тысяч квалифицированных рабочих, 28,5 тысячи специалистов среднего звена и 6,5 тысячи человек, прошедших ускоренную подготовку рабочих кадров. Потребность в кадрах с высшим образованием прогнозируется на отметке почти 20 тысяч человек.Несомненно, толчком к росту популярности рабочих профессий в Татарстане станет мировое первенство WorldSkills-2019. Однако не стоит забывать, что при выборе будущей профессии лучше исходить из личностных способностей, склонностей и особенностей характера, а не внешних факторов.