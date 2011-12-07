С апреля в Татарстане заработает горячая линия по вопросам цифрового ТВ

С апреля в Татарстане откроется горячая линия по вопросам подключения к цифровому телевидению. Об этом сказал заместитель Премьер-министра Татарстана — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов.«Для сбора проблемных вопросов в системе “Народный контроль” в первом квартале заработает специальная категория “Цифровое телевидение”. В апреле заработает республиканская горячая линия», — сказал глава ведомства.В помощь населению на территории всей республики будет работать более тысячи волонтеров, обучение которых начнется в феврале, добавил он.С 3 июня в Татарстане завершится аналоговое эфирное вещание федеральных каналов. Республика перейдет на цифровое ТВ. Важно обеспечить качественный перевод и информационно-разъяснительную работу, оказать населению помощь в подключении к цифровому ТВ, отметил Шайхутдинов.Итоговое заседание коллегии Минсвязи РТ проходит в технопарке им. Попова в Иннополисе. В нем участвует вице-премьер России Максим Акимов, который курирует отрасль ИТ- технологий и нацпрограмму «Цифровая экономика РФ». На коллегию Минсвязи РТ также приехал Президент республики Рустам Минниханов.