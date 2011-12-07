Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Специалисты ОПФР по РТ рассказали, как татарстанцы могут узнать размер будущей пенсии

За год в отделение Пенсионного фонда по республике поступило свыше 355 тыс. электронных заявлений.
Узнать размер своей будущей пенсии жители Татарстана могут на сайте Пенсионного фонда России. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала и. о. заместителя управляющего отделением ПФР по РТ Анна Петрушина.«На сайте Пенсионного фонда России есть пенсионный калькулятор, с помощью которого через “Личный кабинет” можно узнать размер своей будущей пенсии. Здесь хранятся все персональные данные гражданина, включая его трудовой стаж. Можно рассчитать условно пенсию на данный момент в ценах сегодняшнего дня», – сообщила она.При этом спикер обратила внимание на то, что электронные услуги Пенсионного фонда завоевали большую популярность у жителей Татарстана. Число заявлений, поданных через электронные сервисы в отделение ПФР по РТ в 2018 году, выросло в три раза и превысило 355 тыс., что составляет около 80% от общего количества обращений.Пользователи, подтвердившие свою учетную запись, могут на сайте ПФР подать заявление в электронной форме на получение дубликата страхового свидетельства, получить выписку из индивидуального лицевого счета, выписку о страховом стаже, сведения о сумме заработка и так далее.
КВ
Лента новостей