В Иннополисе начала дежурить бригада скорой помощи

С 1 января в Иннополисе дежурит бригада скорой помощи Казанской БСМП. Об этом в ходе брифинга в Кабмине РТ заявил Министр здравоохранения республики Марат Садыков. - С 1 марта медицинский комплекс «Иннополис» будет передан 7-й городской больнице, как его филиал. Детская помощь будет оказываться в ДРКБ, - заявил министр.