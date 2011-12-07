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В Иннополисе начала дежурить бригада скорой помощи

Об этом заявил Министр здравоохранения республики Марат Садыков.
С 1 января в Иннополисе дежурит бригада скорой помощи Казанской БСМП. Об этом в ходе брифинга в Кабмине РТ заявил Министр здравоохранения республики Марат Садыков. - С 1 марта медицинский комплекс «Иннополис» будет передан 7-й городской больнице, как его филиал. Детская помощь будет оказываться в ДРКБ, - заявил министр.
КВ
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