В Татарстане в 2019 году демо-экзамен по стандартам WorldSkills сдадут в 2,5 раза больше учащихся

В этом учебном году демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills будут сдавать более 3 тыс. обучающихся из 63 профессиональных организаций Татарстана. В прошлом году демо-экзамены сдали 1,2 тыс. выпускников. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.«Будем в еще большем формате повышать престиж рабочих профессий и поднимать вопрос о проведении демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в наших учебных заведениях. В прошлом около 1,2 тыс. выпускников профессиональных образовательных организаций сдавали демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. В этом году запланировали более 3 тыс. обучающихся из 63 профессиональных организаций по 41 компетенции», – рассказал спикер.Он также отметил роль ресурсных центров, которых в республике на данный момент 31, в подготовке рабочих кадров. «В их создание Татарстан вложил более 4,3 млн рублей. В этом году появится еще шесть ресурсных центров. Здесь большая поддержка оказывается предприятиями различных секторов экономики», – подчеркнул Эмиль Губайдуллин.По его словам, в этом году в республике начнется активное развитие федерального проекта «Билет в будущее», который касается профориентации школьников 6 – 11-х классов. «Проект направлен на поиск их профессиональных интересов, получение рекомендаций для построения дальнейшей профессиональной траектории и возможность для детей попробовать себя в различных профессиях под руководством наставников», – уточнил руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019.В 2017 году Татарстан и еще 20 регионов стали пилотными зонами для проведения демо-экзамена. Те, кто успешно сдал этот экзамен, получают Паспорт компетенций (Skills Passport). Результаты по итогам экзамена попадают в специальную базу данных, доступ к которой предоставляется предприятиям для подбора персонала.Указом Президента Татарстана Рустама Минниханова от 24 сентября прошлого года 2019-й объявлен в республике Годом рабочих профессий.