В ЖК «Салават Купере» открыта поликлиника для детей

Ранее за медицинской помощью для детей жителям микрорайона приходилось обращаться в поселок Юдино. Численность детского населения, прикрепленного к филиалу новой поликлиники, - 1502 человека. Ожидаемый прирост детского населения - до 4000 человек.Вместе с жителями микрорайона «Салават Купере» новое лечебное учреждение в день открытия, 1 февраля, оценили заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов, руководитель управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев и глава Кировского и Московского районов Сергей Миронов. Экскурсию для первых посетителей провел главный врач детской городской поликлиники №4 Ниаз Галеев, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.В филиале организованы два педиатрических участка для приема и обслуживания вызовов на дому. Специалисты будут работать вахтовым методом. Общая площадь нового филиала - почти 360 кв. м, здесь имеются 7 кабинетов для приема пациентов. В течение рабочего дня медпомощь могут получить не менее 110 пациентов.Для заболевших детей, которые не были записаны на прием, работает кабинет приема дежурного фельдшера. При обращении с жалобами на сыпь, диарею, рвоту, при наличии другой инфекционной опасности для посетителей осмотр маленького пациента проведут в фильтре. Также в филиале имеются кабинеты забора биоматериалов и медицинского массажа. Теперь в ЖК «Салават Купере» будут по графику проводиться профилактические осмотры несовершеннолетних детей узкими специалистами - это хирург, лор, окулист, невролог. Организована работа пункта выдачи детского молочного питания.