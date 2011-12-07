Водитель иномарки неудачно припарковался рядом с трамвайными путями

Владелец белой «Ауди» припарковал иномарку около трамвайных путей, сообщают пользователи социальных сетей. Из-за этого на время было остановлено движение трамваев 1-го маршрута. Инцидент произошел на ул. Айдарова у дома №2, что в Авиастроительном районе. По словам комментаторов, такая ситуация у детской поликлиники не редкость.