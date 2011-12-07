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10,6 тыс. человек прошли опрос о работе органов МСУ

Средний показатель удовлетворенности качеством водоснабжения составил 72,4%, качеством водоотведения — 76,9%.
В Татарстане был проведен опрос об эффективности деятельности руководителей МСУ, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ. Всего в опросе приняли участие 10,6 тыс. человек.В Апастовском районе больше всего жителей устраивает транспортное обслуживание (90% довольных). Состоянием дорог больше всего удовлетворены жители Сабинского (93,2%), Кайбитского (91,8%) и Дрожжановского (86%) районов.Довольны качеством электроэнергии в Муслюмовском районе (100%). Теплоснабжением - в Аксубаевском районе (100%).Качеством водоснабжением больше всего удовлетворены жители Сабинского района (92,3%). В среднем по РТ показатель удовлетворенности качеством водоснабжения составил 72,4%, качеством водоотведения — 76,9%.
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