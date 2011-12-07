Информация о педофиле-насильнике в Авиастроительном районе Казани оказалась ложной

Информация о педофиле-насильнике, который, якобы, ходит по Авиастроительному району и нападает на детей и женщин оказалась ложной. Сообщения о маньяке появились в мессенджере в родительской детсадовской группе. Корреспонденту «КВ» сообщили в пресс-службе МВД РТ, что в эти дни в сводках происшествий не были зафиксированы случаи с нападением на детей и женщин. «Казанским ведомостям» удалось выяснить, что подобные сообщения были в Краснодаре и Екатеринбурге. В Краснодаре также в мессенджере появилась информация о маньяке, который изнасиловал девочку-школьницу, убил и сжег тело. Однако данная информация также была опровергнута. Подобная история произошла в Екатеринбурге. Был найден труп молодой женщины, а в соцсетях молниеносно распространили информацию, что некий педофил напал на девочку, надругался над ней и убил. И снова фейк. «Подобные вбросы — это аналог страшилок, которые передавались по „сарафанному радио“ в те времена, когда еще не было интернета и мессенджеров. Если тогда подобное было чем-то из разряда развлечений, то сейчас это своего рода бизнес. Блогеры, различные сайты, группы в соцсетях не гнушаются ничем, чтобы только увеличить посещаемость, поднять рейтинг, набрать больше лайков. Они делают вброс дезинформации, пользователи передают их своим друзьям и подписчикам. Репосты увеличивают количество пользователей, а это на руку тем, кто подкинул утку», — прокомментировал ситуацию клинический психолог Тимур Сайфутдинов.