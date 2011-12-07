Из-за ОРВИ в Казани отменили массовые мероприятия школьников

В столице РТ из-за превышения эпидпорога ОРВИ отменен ряд мероприятий для школьников. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки Татарстана. «Норма по эпидпорогу превышена на 35%. Закрываются отдельные классы, ограничены массовые мероприятия школьников», отмечает пресс-служба ведомства. Также отметим, что с 24 по 31 января в Алексеевском и Тюлячинском районах полностью закрывались две общеобразовательные организации. Всего 172 класса в 29 школах. Ранее «КВ» сообщали, что более 9 тысяч человек заболели ОРВИ в Казани за последнюю неделю.