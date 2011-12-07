Как казанцы относятся к нынешней еврозиме?

Антон Кирсанов, водитель: Да, такая зима меня вполне устраивает. Дело даже не в том, что я противник холодов и снежных бурь. Все гораздо проще. Водителям на руку, когда на дорогах мало снега и нет сильных морозов. Сколько себя помню, работая в такси, в снегопад приходится подолгу стоять в пробках. А при минус тридцати машина и вовсе не заводится. Бывали случаи, что я из-за этого опаздывал к клиенту. Людмила Викторова, дворник: Зима должна быть зимой! Сейчас нет таких суровых морозов, как раньше. В молодости, помню, не успеешь выйти из дома, как холод уже пробирал тебя насквозь. А что касается снега, то мне, конечно, хорошо, когда его так мало. Лопатой меньше приходится махать. Регина Сулейманова, первокурсница: Как такая зима может не нравиться? Зачем нужны эти морозы? Сначала одевайся как капуста, потом потей в транспорте, затем снова снимай. Я с начала зимы еще ни разу не надевала шапку. А когда идет снег, то конец макияжу, который так старательно делаешь с утра. Нет, я однозначно люблю нынешнюю зиму. Данияр Рахматуллин, второклассник: Да, с зимой совсем не повезло. Даже снеговика нормального долго не получалось слепить - снега не было. Мне родители купили большие санки, так я всего два раза прокатился на них с горки, потом она растаяла. А еще нравится снежинки ловить ртом. Они такие пушистые и вкусные. Правда, мама меня за это очень ругает. Татьяна Сидорова, мама в декрете: Надеюсь, хоть в феврале зима себя покажет. Устала уже от детских соплюшек! В мороз, как правило, меньше шансов простудиться или подхватить инфекцию. А вот когда слякоть… Еще люблю, когда снег хрустит под ногами. Этот звук возвращает в детство, вспоминаю родителей, когда они еще были молодыми. Приходишь домой вся в снегу, мокрая, мама ругается. А мне так весело! Евгений Титов, пенсионер и рыбак: Это не зима, а полное недоразумение! Толком и порыбачить не могу. У нас в деревне в Высокогорском районе речушка есть небольшая, где всегда ловлю рыбу. Так нынче там и провалиться под лед можно. Обиделась природа на людей. Наверное, мы сами виноваты: доброты нет, каждый сам за себя, что творится вокруг, не замечаем. Анна Николаевна, бухгалтер: Мне все равно: холодно или жарко. Я целыми днями в офисе. И что там творится за окном, разглядывать некогда. Правда, старший сын недоволен, что зима выдалась неважная. Он с женой и дочкой любит зимой в выходные ходить в лес на лыжах. А нынче такие прогулки выдаются редко. Диляра Садыкова, воспитатель детсада: Маленькие детки и так часто болеют, а когда на улице творится такое безобразие, то они и вовсе не вылезают из простуд и инфекций. У нас на новогоднем утреннике из 23 ребят было всего 12. Еще на нашем участке мы зимой всегда строили горку. У детей - маленькие лопатки, у меня - большая. Общими усилиями за неделю у нас получалась замечательная горка, с которой потом ребятня с азартом каталась. В этом году построить такую горку не удается.