Мэр Казани скрестил клюшки с хоккеистами из двора

Немаловажно, что повезло с погодой: каток на «Черном озере» на протяжении нескольких дней был закрыт из-за очередной оттепели. Вот и удалось качественный лед залить лишь накануне события. «Золотая шайба» проходит среди мальчишек трех возрастных групп. Турнир состоит из нескольких этапов: сначала командам предстояло пройти сито отбора на районном уровне и заслужить право выйти в финальную стадию. До нее добрались более 90 команд, порядка 1800 молодых хоккеистов. За полчаса до церемонии открытия на катке «Черного озера» занимательная сцена - лед заполнен хоккеистами разных возрастов. Как правило, эта площадка используется только для массового катания - хоккеистов сюда не пускают, но сегодня лед отдали юношам из десятка дворовых команд. Ребята разных возрастов проводят раскатку, контролируют клюшками и перепасовываются смерзшимися комками снега. Открыть городской этап соревнований организаторы решили гала-матчем, в котором лучшие игроки турнира смешались в пятерках с ветеранами хоккея и городскими чиновниками. Так, с детьми скрестили клюшки мэр города Ильсур Метшин, первый заместитель руководителя исполкома города Рустем Гафаров, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов, глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов и ряд других руководителей. От хоккейного мира на лед вышли лучший бомбардир в истории казанского хоккея Сергей Столбун, вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов, генеральный менеджер ХК «Ак Барс» Рафик Якубов. - Поздравляю с началом городского этапа турнира на приз «Золотая шайба». Любите хоккей, пусть побеждает дружба, ваша командная взаимовыручка. Хоккей - великая игра, - приветствовал участников и зрителей Ильсур Метшин. - Мы - ветераны профессионального хоккея - начинали с этого великолепного турнира, - вспомнил Сергей Столбун. - Хочется, чтобы еще больше ребят участвовали в «Золотой шайбе». Желаю красивой игры, меньше травм и удачи. Одновременно с первым вбрасыванием на улице повалил густой снег. Пожалуй, дворовый хоккей тем и отличается, что игрокам нужно бороться не только с соперниками, но и окружающей средой. Почти сразу площадка покрылась слоем снега, что мешало продвижению шайбы, да и в целом темп игры был невысок. Тем не менее команда Ильсура Метшина открыла счет первой. Победителям в старшей возрастной группе по итогам соревнований вручат переходящий кубок. Также команды-победительницы дивизионов (их в «Золотой шайбе» два) примут участие в республиканском турнире.