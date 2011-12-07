Жители дома №79а по ул. Гагарина пытаются избавиться от камер видеонаблюдения

Вот уже больше полугода жители дома № 79а по ул. Гагарина пытаются избавиться избавиться от камер видеонаблюдения. «Камеры были установлены неким ООО в апреле 2019-го. А в мае мы уже получили счета-фактуры от УК со строчкой „оснащение и техобслуживание видеонаблюдения“ с суммой 59 рублей. Мы обратились за разъяснением в управляющую компанию и получили ответ: камеры установлены, потому что так захотели жильцы — это отражено в протоколе внеочередного собрания. Однако при поквартирном обходе жильцов выяснилось, что никакого собрания и голосования по поводу установки камер не проводилось. Это нам подтвердили 63 процента жильцов — тех, кого мы застали дома», — прокомментировал корреспонденту «КВ» один из членов инициативной группы. Он же обратился в прокуратуру Ново-Савиновского района Казани относительно законности установки видеокамер и выставления платы за услугу, а там перенаправили жалобу в Казанскую городскую жилищную инспекцию. В инспекции пояснили: установить законность либо незаконность принятых общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решений, а также признать допущенные нарушения существенными либо несущественными вправе только суд. Группа жильцов в октябре подала жалобу в прокуратуру Казани с просьбой провести проверку подлинности документов собрания. Оттуда жалобу снова направили в прокуратуру Ново-Савиновского района Казани. А ее сотрудники, не приняв во внимание основной мотив жалобы о проверке подлинности решения, переправили жалобу в Госжилинспекцию. Ответ инспекции в пределах ее компетенции опять был однозначен: признать решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме незаконным вправе только суд! Позже один из собственников жилья подал исковое заявление в суд Ново-Савиновского района. Судья выдал определение: оставить заявление без движения. Одна из причин - истцом не уведомлены в письменной форме заблаговременно другие собственники жилых и нежилых помещений в доме №79а по ул. Гагарина о намерении обратиться с данным иском в суд… Устранить недостатки истцу предписывалось в месячный срок, до 23 января. На данный момент жители дома подали коллективную жалобу в прокуратуру Казани на бездействие прокуратуры Ново-Савиновского района.