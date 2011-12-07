Коронавирус в Казани: иммигрантов пока решили не трогать

В 2020 году правоохранительным органам Казани пришлось ввести особый порядок обращения с иностранными гражданами, особенно прибывшими из стран ближнего зарубежья, в том числе и из среднеазиатских республик. Граждане этих стран бывшего СССР, приехавшие в Россию на заработки, оказались в сложном положении из-за закрытия границ в связи с инфекцией коронавируса. Поэтому было принято решение не депортировать тех, у кого оказались просрочены визы на пребывание в нашей стране, а, наоборот, помочь им с продлением этих рабочих виз. Этим лицам органами правопорядка была оказана юридическая помощь, они получили консультации, как действовать в этой неожиданной непредвиденной ситуации и куда обращаться.

На это обратил внимание начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин, выступая с итогами года своего ведомства перед депутатами Казгордумы на состоявшейся только что IV сессии Казгордумы четвертого созыва.

Он сообщил и о дополнительных мерах по урегулированию этой ситуации с иммигрантами , для этого в том числе в Казани открыт еще один визовый центр.

Глава Управления МВД России по Казани отметил, что больше внимания полиции сейчас привлекают те казанцы, которые на волне пандемии решили заработать на нелегальной прописке гастарбайтеров. Таких случаев в Казани выявлено около 900 и борьба с этим нелегальным бизнесом в Казани будет продолжена.