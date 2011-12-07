«Ольга Слуцкер: Я потрясена спортивной инфраструктурой Казани»

Президент Социальной Олимпиады Ольга Слуцкер положительно оценила спортивную инфраструктуру Казани. Об этом она рассказала журналистам после мастер-класса олимпийской чемпионки Татьяны Навки в казанском Дворце спорта.

«Я потрясена спортивной инфраструктурой Казани, с которой начала знакомиться вчера. Великолепные спортивные сооружения. Казань действительно является спортивной столицей России. Идеальная подготовка к турниру, что уже вчера увидела на горнолыжном центре „Казань“. Сколько же делается для спорта в вашей республике!», — сказала Слуцкер.

Отдельное восхищение она выразила Поволжской академии спорта. Уточнив, что сама является выпускником петербургской академии спорта Лесгафта.

«Вчера я посетила Поволжскую академию спорта и признаюсь, что искренне позавидовала его студентам. У нас уже есть договоренности с ректоратом Академии о подготовке тренеров для работы с участниками Специальной олимпиады», — отметила спикер.