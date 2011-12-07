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В общественном транспорте Казани было выявлено 1,2 тыс. пассажиров без масок

С начала месяца 1247 пассажиров были без средств индивидуальной защиты.

Накануне проходили проверки на 19 контрольных точках - станциях метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. Проверили более 600 единиц транспортного состава и обнаружили 484 пассажира без масок. 

Проверками занимались: контрольно-ревизорская служба МКУ «Организатор пассажирских перевозок», контрольно-ревизорские службы транспортных предприятий, а также сотрудники Комитета по транспорту Казани, сообщается на сайте мэрии.

Проверки будут продолжаться.

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